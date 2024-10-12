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IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях

Переговоры лидеров двух стран состоялись «в то время, когда НАТО не оставляет попыток расширения в Восточной Европе».

Источник: Reuters

Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Российской Федерации и Ирана будет являться «важнейшей вехой» в отношениях Москвы и Тегеарана, информирует IRNA.

Таким образом журналисты прокомментировали встречу иранского лидера Масуда Пезешкиана и президента РФ Владимира Путина.

В материале указывается, что договорённость обеспечит основу для взаимодействия двух государств, а также «будет моделью регионального и международного сотрудничества».

Переговоры лидеров двух стран состоялись «в то время, когда Североатлантический альянс не оставляет попыток расширения в Восточной Европе». Кроме того, израильская сторона осуществляет геноциде в Газе, а также намеревается «расширить масштабы кризиса за пределы Ближнего Востока».

Ранее сообщалось, что главным событием международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит в Ашхабаде, стала встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиан.

Путин Владимир