IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях

Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Российской Федерации и Ирана будет являться «важнейшей вехой» в отношениях Москвы и Тегеарана, информирует IRNA.
Таким образом журналисты прокомментировали встречу иранского лидера Масуда Пезешкиана и президента РФ Владимира Путина.
В материале указывается, что договорённость обеспечит основу для взаимодействия двух государств, а также «будет моделью регионального и международного сотрудничества».
Переговоры лидеров двух стран состоялись «в то время, когда Североатлантический альянс не оставляет попыток расширения в Восточной Европе». Кроме того, израильская сторона осуществляет геноциде в Газе, а также намеревается «расширить масштабы кризиса за пределы Ближнего Востока».
Ранее сообщалось, что главным событием международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит в Ашхабаде, стала встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиан.