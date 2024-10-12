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База США в сирийской Дейр-эз-Зоре подверглась второй атаке за четыре дня

Объект расположен вблизи газового месторождения Конико в восточной части Сирии.

Американская база, расположенная вблизи газового месторождения Конико в восточной части Сирии, вновь оказалась под ракетной атакой. Как сообщает источник РИА Новости, это уже второй подобный случай за последние четыре дня.

По данным источника, на территорию комплекса в провинции Дейр-эз-Зор попали три ракеты, что вызвало мощные взрывы. Впоследствии в этом районе были замечены вертолеты, патрулирующие небо.

Предыдущий обстрел американской базы в этом регионе случился 8 октября. Столкновения между силами США и шиитскими формированиями наблюдаются на протяжении всей последней недели.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки укрытий незаконных вооруженных формирований в Сирии было обнаружено 16 схронов с оружием производства США. Укрытия были поражены силами ВКС.