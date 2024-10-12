«Попросту умрет»: в Киеве дали шокирующий прогноз по Украине

«Падение (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», — заявил изданию директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко.
Экономическая ценность Красноармейска, как отмечается, обусловлена его ролью в поставках угля для производства чугуна. В материале говорится, что сталелитейная промышленность является важным источником налоговых доходов и экспорта.
По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрет».
Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.