Член парламента Германии и руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для достижения мирного разрешения конфликта.
«Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая. Мне бы хотелось, чтобы Германия и ЕС поддержали подобные инициативы», — отметила Вагенкнехт в беседе с Funke.
Она предположила, что Китай может «воздействовать» на Россию для урегулирования конфликта, а Германия должна действовать аналогично в отношении Зеленского, чтобы обе стороны пришли к компромиссу. Депутат также подчеркнула, что «без компромисса мир невозможен».
Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что после завершения украинского конфликта Европа постарается как можно скорее «отмыть» свою репутацию за то, что она поддерживала Украину.