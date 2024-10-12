Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев для урегулирования конфликта

Она предположила, что Китай может «воздействовать» на Россию для урегулирования конфликта, а Германия должна действовать аналогично в отношении Зеленского, чтобы обе стороны пришли к компромиссу. Депутат также подчеркнула, что «без компромисса мир невозможен».