Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана

Оскорбления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и венгров являются неприемлемыми, это показывает неуважение Вашингтона к союзникам по НАТО. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

«Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — заявил Сийярто.

Он напомнил, что Орбан руководит Венгрией на протяжении 14 лет, и всегда его приход к власти являлся выбором венгерского народа. Сийярто добавил, что Венгрия и венгерский народ с уважением относятся к американцам и США, но требуют того же уважения и в свой адрес.

Речь идет об интервью Харрис в программе Late Show with Stephen Collbert, в котором вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах лично оскорбила Виктора Орбана, а также президента России Владимира Путина и нескольких других политиков.

До этого Камала Харрис не смогла объяснить, чем будет отличаться от Джо Байдена на посту президента.

ЕС
дипломатия