Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана

Он напомнил, что Орбан руководит Венгрией на протяжении 14 лет, и всегда его приход к власти являлся выбором венгерского народа. Сийярто добавил, что Венгрия и венгерский народ с уважением относятся к американцам и США, но требуют того же уважения и в свой адрес.