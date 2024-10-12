Аналитик Коротченко: целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне

Коротченко отметил, что в рамках учений будет прорабатываться получение боевых задач и составление планов для нанесения ударов по объектам в России вдоль всей ее границы с НАТО. Это касается, в первую очередь, регионов Ленинградского, Московского и Южного военных округов, где НАТО тренируется прорывать системы ПВО, достигать объектов нападения и наносить ядерные удары. Сценарий предусматривает проработку всех этапов операции, за исключением реального боевого использования ядерного оружия и вторжения в воздушное пространство России.