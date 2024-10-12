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Аналитик Коротченко: целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне

Мероприятия пройдут преимущественно в Великобритании, над Северным морем, а также в Бельгии и Нидерландах.
Источник: Аргументы и факты

Ядерные учения НАТО направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе. Такое заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, учения предусматривают удары тактическими ядерными авиабомбами США. Последние доставляются самолетами ВВС стран альянса, условный противник — Россия.

Коротченко отметил, что в рамках учений будет прорабатываться получение боевых задач и составление планов для нанесения ударов по объектам в России вдоль всей ее границы с НАТО. Это касается, в первую очередь, регионов Ленинградского, Московского и Южного военных округов, где НАТО тренируется прорывать системы ПВО, достигать объектов нападения и наносить ядерные удары. Сценарий предусматривает проработку всех этапов операции, за исключением реального боевого использования ядерного оружия и вторжения в воздушное пространство России.

«Все эти процедуры преследуют одну цель — ограниченная ядерная война в Европе с нанесением реальных ударов с использованием американского тактического ядерного оружия», — отметил аналитик.

Коротченко также полагает, что в случае реального столкновения с использованием американского тактического ядерного оружия, Россия должна ответить ограниченным ядерным ударом по Соединенным Штатам. Он считает, что нужно заранее определить 2−3 военных объекта для ответа. Работу стоит провести представителям Генштаба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале ежегодных ядерных учений альянса Стедфаст Нун. Мероприятия пройдут преимущественно в Великобритании, над Северным морем, а также в Бельгии и Нидерландах.