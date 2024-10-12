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Снайперы ВС России уничтожили живую силу ВСУ на кураховском направлении

Снайперы Южной группировки войск уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом 12 октября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Обнаружив группу противника, пытавшуюся провести ротацию, российские военнослужащие уничтожили живую силу ВСУ огнем из крупнокалиберных винтовок. После этого они отошли в район эвакуации.

«Всё зависит от поставленной задачи: бывает, выходим на сутки, бывает, на неделю. Задачи бывают разные. Когда нужно отработать одного человека, когда нужно целую группу положить или просто наблюдение. Снайпера не только просто как стрелки, а они еще и как разведка работают», — рассказал о работе снайперов командир взвода с позывным Тюмень.

Снайперы ведут скрытое наблюдению за местностью круглосуточно. Своими действиями они обеспечивают успешное продвижение штурмовых групп мотострелковых подразделений в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что снайперы Южной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ, а также сорвали ротацию противника на донецком направлении. В этот раз снайперы точными выстрелами с расстояния 400 м не только уничтожили украинских боевиков, но сорвали ротацию ВСУ, которая должна была состояться в темное время суток.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.