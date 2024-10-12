Снайперы ВС России уничтожили живую силу ВСУ на кураховском направлении

«Всё зависит от поставленной задачи: бывает, выходим на сутки, бывает, на неделю. Задачи бывают разные. Когда нужно отработать одного человека, когда нужно целую группу положить или просто наблюдение. Снайпера не только просто как стрелки, а они еще и как разведка работают», — рассказал о работе снайперов командир взвода с позывным Тюмень.