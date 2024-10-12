Сийярто назвал «не лучшим стартом» критику Харрис в адрес Орбана

Венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывание кандидата в президенты Соединённых Штатов Камалы о Викторе Орбане являются «не лучшим стартом».
«Определённо, это не лучший старт», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Напомним, в эфире CBS News, ведущий сказал о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп «любит рассказывать о тесных отношениях» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Харрис назвала Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами» и «автократами». Кроме того, она заявила, что их «можно описать словом убийцы».
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что оскорбительные высказывания Харрис в отношении российского лидера Владимир Путина говорят о состоянии её мозга.