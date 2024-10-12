Сийярто назвал «не лучшим стартом» критику Харрис в адрес Орбана

Напомним, в эфире CBS News, ведущий сказал о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп «любит рассказывать о тесных отношениях» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.