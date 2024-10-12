Неделя с AmurMedia: три новых назначения, Рыбин о новой должности и медаль «За отвагу»

Иван Рыбин о новой должности, процедуре назначения и Михаиле Дегтяреве



В июле этого года новым директором Государственного музея спорта в столице России назначен Рыбин Иван Сергеевич, который одновременно является депутатом краевой думы от ЛДПР в Хабаровске. Выбор такой кандидатуры вызвал массу обсуждений среди общественности, и неспроста, ведь он отправился в Москву вслед за Михаилом Дегтяревым, экс-губернатором Хабаровского края. Кто утвердил депутата на новую должность, как происходило выдвижение кандидата в партийные списки и смог бы он сдать мандат в пользу другого человека — эти и другие вопросы обсудили в эксклюзивном интервью Иван Рыбин и ИА AmurMedia.