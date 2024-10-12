Неделя с AmurMedia: три новых назначения, Рыбин о новой должности и медаль «За отвагу»

Акция «Письмо водителю» состоялась в школе Хабаровска
«Письмо водителю» (6+) под таким названием прошла акция в Хабаровской начальной школе № 14.Третьеклассники, участвовавшие в акции, подготовили рисунки и письма. Данная акция — это обращение детей к водителям транспортных средств, призывающая соблюдать правила дорожного движения для сохранения жизни, здоровья участников дорожного движения, в первую очередь самую незащищённую её часть — детей. На акции «Письмо водителю» побывал наш корреспондент ИА AmurMedia.
Иван Рыбин о новой должности, процедуре назначения и Михаиле Дегтяреве
В июле этого года новым директором Государственного музея спорта в столице России назначен Рыбин Иван Сергеевич, который одновременно является депутатом краевой думы от ЛДПР в Хабаровске. Выбор такой кандидатуры вызвал массу обсуждений среди общественности, и неспроста, ведь он отправился в Москву вслед за Михаилом Дегтяревым, экс-губернатором Хабаровского края. Кто утвердил депутата на новую должность, как происходило выдвижение кандидата в партийные списки и смог бы он сдать мандат в пользу другого человека — эти и другие вопросы обсудили в эксклюзивном интервью Иван Рыбин и ИА AmurMedia.
Три новых назначения в администрации Хабаровска
В администрации Хабаровска сообщили о новых кадровых назначениях, сообщает ИА AmurMedia.
Недострой в Краснофлотском районе Хабаровска выставили на торги
1 ноября состоится аукцион по продаже имущественного комплекса в Краснофлотском районе Хабаровска. Стартовая цена лота составляет 47,81 млн рублей. ДОМ.РФ (0+) принимает заявки до 28 октября, сообщает ИА AmurMedia.
Вслед за директором в СИЗО отправился руководитель стройки сгоревшего Музыкального театра
Центральным районным судом города Хабаровска избрана мера пресечения в отношении руководителя строительными работами в здании Хабаровского краевого музыкального театра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу суда Хабаровского края.
Как выглядит здание Хабаровского музыкального театра спустя неделю после пожара
Межведомственная комиссия продолжает обследование здания краевого музыкального театра, в котором 3 октября 2024 года произошел пожар. После страшной трагедии здание любимого горожанами театра не узнать, огонь забрал большую его часть, оставив лишь руины. Пока специалисты проводят обследование, по результатам которого будут принимать решение: сносить полностью и строить новое здание или восстанавливать уцелевшее. На это может уйти немало времени. В распоряжении ИА AmurMedia оказалось кадры, сделанные внутри здания театра.
13-летний ребёнок погиб в ДТП в Хабаровском крае
В Комсомольском районе прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб ребенок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Логистический хаб для распределения товаров из Узбекистана планируют создать в Хабаровске
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Владивостоке Юсупом Кабулжановым. Между Россией и Узбекистаном с 2017 года реализуется межправительственное соглашение о содействии межрегионального сотрудничества. Документ направлен на расширение и развитие взаимовыгодного взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, экологии и других направлениях, сообщает ИА AmurMedia.
Два месяца в СИЗО проведет директор компании, ремонтировавшей Музыкальный театр
Директора ООО, проводившего строительные работы в здании Хабаровского краевого музыкального театра, суд отправил под стражу на ближайшие два месяца, до 2 декабря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу суда Хабаровского края. По факту пожара и причинению крупного ущерба правительству края уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Подрядчику инкриминируют нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч.1 ст. 216 УК РФ).
Труппа Хабаровского музыкального театра встретится со зрителями на концерте 11 октября
11 октября в 19:00 в ОДОРА (ул. Шевченко 16) состоится концерт «Мы вместе» (0+), объединяющий служителей театра, его поклонников, друзей и коллег, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу музыкального театра.
Ушел из жизни заслуженный врач-кардиолог Хабаровского края Анатолий Островский
Сегодня, 11 октября в возрасте 84 лет не стало депутата Законодательной Думы III, IV, V созывов, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации Анатолия Бенциановича Островского, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной Думы Хабаровского края.
Угрожая применить насилие, таксист в Хабаровске выгнал пассажирку
В Хабаровске следователи проверяют опубликованную в соцмедиа информацию о хулиганских действиях водителя такси, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровском крае 10 фермеров получили господдержку на развитие пчеловодства
В Хабаровском крае фермерские хозяйства активно развиваются, благодаря господдержке. В этом году Сергей Алавердов из района имени Лазо получил грант «Агростартап» на развитие пчеловодства. Он планирует заняться кочевым пчеловодством и приобрести два передвижных павильона, пчелоприцеп, оборудование для сбора меда и пчеломаток. Его семья уже имеет стационарную пасеку, которую они обустроили с помощью такого же гранта, полученного супругой Сергея, Марией, в 2022 году. Сейчас в их хозяйстве около 70 пчелосемей, и благодаря гранту их количество удвоится, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В Хабаровске началась масштабная проверка систем противопожарной безопасности
В Хабаровске проверяют пожарные гидранты и системы оповещения. Мэр Сергей Кравчук поручил профильным службам провести тщательную инвентаризацию и обеспечить исправность всех систем, включая сигнализацию о задымлении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Центр адаптации мигрантов может заработать в Хабаровском крае
Вопрос адаптации иностранцев в российском обществе стоит особенно остро. Об этом 3 октября сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на заседании Комитета Госдумы по делам национальностей при рассмотрении проекта бюджета на 2025−2027 годы. Поэтому в будущем году, по его словам, в некоторых регионах запустят пилотный проект создания центров социальной и культурной адаптации мигрантов, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передаёт ИА AmurMedia.
«Здоровье на колесах»: мобильные бригады врачей помогают жителям Ванинского района
По поручению губернатора края Дмитрия Демешина, мобильные медицинские бригады регулярно выезжают в отдаленные населенные пункты Хабаровского края. Недавно, например, врачи Ванинской центральной районной больницы провели целый день в амбулатории поселка Токи, консультируя местных жителей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Всеволод Мохирев награжден медалью «За отвагу»
В Москве первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств «Союз», участвовавшего в СВО, сообщает ИА AmurMedia.
Мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО майора полиции открыли в Хабаровском крае
Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции майора полиции в отставке Артема Моложавого прошла у здания отдела МВД России по Нанайскому району, сообщает ИА AmurMedia.
Речные трамвайчики в Хабаровске изменят курс следования
В Хабаровске вечные трамвайчики изменят курс следования из-за понижения уровня воды, сообщает ИА AmurMedia.
Для начинающих предпринимателей в Хабаровском крае продлили налоговые каникулы
Как и в последние девять лет в Хабаровском крае в 2025—2026 годах продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в ключевых отраслях экономики региона. Такое решение было принято правительством края на основании полученных полномочий. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА AmurMedia.