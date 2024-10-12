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Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США

Экс-президент США заявил, что всех членов иностранных преступных группировок необходимо выдворить из страны.
Источник: Аргументы и факты

Американский политик и претендент на президентское кресло от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления на митинге, состоявшемся в Рино, выразил мнение, что за убийства граждан США мигрантов следует приговаривать к смертной казни.

Трамп подчеркнул, что намерен собрать всех членов группировок, чьи участники являются иностранными гражданами, и либо отправлять их за решетку, либо выдворять из страны.

«В случае возвращения они автоматически получат десять лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. И я выступаю за смертную казнь для любого мигранта, который убьёт американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил кандидат в президенты.

Ранее Трамп выразил мнение, что США отравлены миграционным кризисом, и он усугубился при действующих властях. По его словам, в страну прибывают иностранцы, выпущенные из тюрем или психиатрических клиник, а также террористы.