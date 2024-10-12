Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Байден счел бы агрессией покушение на Трампа со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил помощникам предупредить Тегеран, что Вашингтон посчитал бы актом агрессии покушение со стороны Ирана на кандидата от республиканцев на высший государственный пост Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Байден поручил Совету национальной безопасности (СНБ) Белого дома предупредить правительство Ирана о необходимости прекратить строить планы против Трампа и бывших должностных лиц США, он добавил, что США посчитали бы любые покушения на жизнь Трампа актом войны, отмечается в материале.

Издание также приводит комментарий представителя СНБ Шона Сэветта. Как он заверил, «если Иран совершит нападение» на кого-либо из действующих или бывших должностных лиц США, то «столкнется с серьезными последствиями».

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годы. Выборы 2020 года он проиграл нынешнему американскому лидеру демократу Джо Байдену. Харрис является у Байдена вице-президентом.

В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Трампа. Как информировала 11 октября WP со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требует предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.

Байден Джо
Трамп Дональд