WP: Байден счел бы агрессией покушение на Трампа со стороны Ирана

Байден поручил Совету национальной безопасности (СНБ) Белого дома предупредить правительство Ирана о необходимости прекратить строить планы против Трампа и бывших должностных лиц США, он добавил, что США посчитали бы любые покушения на жизнь Трампа актом войны, отмечается в материале.
Издание также приводит комментарий представителя СНБ Шона Сэветта. Как он заверил, «если Иран совершит нападение» на кого-либо из действующих или бывших должностных лиц США, то «столкнется с серьезными последствиями».
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годы. Выборы 2020 года он проиграл нынешнему американскому лидеру демократу Джо Байдену. Харрис является у Байдена вице-президентом.
В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Трампа. Как информировала 11 октября WP со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требует предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.