WP: Байден счел бы агрессией покушение на Трампа со стороны Ирана

В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Трампа. Как информировала 11 октября WP со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требует предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.