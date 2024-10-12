Основа для всех одна: губернатор Приморья анонсировал изменения в миграционных законах

«Важно, чтобы все люди, проживающие в Приморском крае, в котором огромное количество народностей, понимали, что наши законы обязательны для всех. И какими бы убеждениями не обладал человек, к какой бы не принадлежал конфессии, основа для всех одна. Она заложена в Конституции Российской Федерации», — объяснил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.