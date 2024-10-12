Основа для всех одна: губернатор Приморья анонсировал изменения в миграционных законах

Во Владивостоке состоялся первый межконфессиональный форум в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории края». Приморье, как и многие регионы России, интернационально. На мероприятии подняли вопросы мирной жизни представителей различных идеологий, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Участие приняли первые лица края: губернатор Приморья, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (организация выступила одним из главных организаторов), а также лидеры религиозных организаций Приморского края, ведущие федеральные эксперты.
Заместитель председателя Приморья Сергей Ефремов, который более двух месяцев находится на передовой СВО, обратился к экспертам форума и участникам с видеообращением. Он отметил, что в отряде на благо Родине служат представители всех национальностей Приморья.
«Все мы — одна большая семья. Здесь нет разграничений по национальностям. Мы все — бойцы, которые выполняют поставленную боевую задачу. Мы хотим, чтобы вы на своем фронте тоже были единой большой семьей. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — рассказал Сергей Ефремов.
Профессионалы рассмотрели две обширные темы: «Традиционные религии и их роль в укреплении духовно-нравственных ценностей в контексте реализации указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809», «Государственно-религиозное взаимодействие как инструмент профилактики деструктивной идеологии».
По словам главы региона, прежде всего необходимы изменения в законодательстве в сфере миграционной политики. Также нужно усилить работу в информационном пространстве, чтобы поставить запрет идеологии нацизма и экстремизма. Кроме этого, необходимо развивать институты гражданского общества и усилить пропаганду в обществе традиционных семейных ценностей и уважения к старшему поколению.
Стоит отметить, такой форум проходит в России впервые. Прибыли даже представители других дальневосточных регионов. Обсуждали простые, житейские ценности: патриотизм, уважение, любовь. Эксперты сошлись во мнении, что именно уважение должно стать основой для объединения и целостности межконфессионального региона. Многие подчеркнули недопустимость радикализма. В рамках мероприятия обсудили и патриотическое воспитание в таком многонациональном государстве, как Россия.
«Важно, чтобы все люди, проживающие в Приморском крае, в котором огромное количество народностей, понимали, что наши законы обязательны для всех. И какими бы убеждениями не обладал человек, к какой бы не принадлежал конфессии, основа для всех одна. Она заложена в Конституции Российской Федерации», — объяснил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.