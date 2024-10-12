Лукашенко предложил опыт и компетенции Беларуси, чтобы способствовать развитию Экваториальной Гвинеи

«Более чем 50 лет назад ваша страна выбрала новый путь, заложив в его основу приоритет интересов жителей. Результатом этого определяющего решения стало крепкое социально ориентированное государство, которое готово не только отстаивать национальные ценности, но и углублять уважительные и взаимовыгодные отношения с международными партнерами», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Экваториальной Гвинее хорошо знают потенциал Беларуси в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, жилищное и производственное строительство, нефтепереработка, деревообработка и других. «Своим опытом и компетенциями мы можем способствовать достижению новых высот в социально-экономическом развитии дружественной нам Экваториальной Гвинеи», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что подписанная в прошлом году «дорожная карта» двустороннего сотрудничества будет успешно выполнена в полном объеме в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Президент Беларуси пожелал Президенту Экваториальной Гвинеи отличного здоровья, долголетия и осуществления планов, а гражданам этой страны — мира и благополучия.