Лукашенко предложил опыт и компетенции Беларуси, чтобы способствовать развитию Экваториальной Гвинеи

«Более чем 50 лет назад ваша страна выбрала новый путь, заложив в его основу приоритет интересов жителей. Результатом этого определяющего решения стало крепкое социально ориентированное государство, которое готово не только отстаивать национальные ценности, но и углублять уважительные и взаимовыгодные отношения с международными партнерами», — говорится в поздравлении.