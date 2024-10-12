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Рябков заявил, что работа «ядерной пятерки» не прекращалась

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Работа России, Китая, Великобритании, США и Франции в формате «ядерной пятерки» никогда не прекращалась, ожидаются контакты на рабочем уровне. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Это закрытый рабочий формат, здесь нет никакого элемента чрезвычайщины или сенсационности. Никогда работа “пятерки” не прекращалась», — сказал замминистра.

Ранее он сообщил, что очередная встреча в этом формате пройдет в Нью-Йорке на полях заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие две недели. «Это [будет] рабочий уровень», — проинформировал теперь Рябков ТАСС, отвечая на вопрос о том, на каком уровне Россия будет представлена на встрече.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что это «непубличные мероприятия». «По мере того, как мы будем двигаться дальше, я думаю, китайские коллеги, которым перешло координаторство в этом формате, будут делиться тем, что они считают нужным представить средствам массовой информации и общественности. Работа идет планомерная», — пояснил он.

дипломатия