Рябков заявил, что работа «ядерной пятерки» не прекращалась

Ранее он сообщил, что очередная встреча в этом формате пройдет в Нью-Йорке на полях заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие две недели. «Это [будет] рабочий уровень», — проинформировал теперь Рябков ТАСС, отвечая на вопрос о том, на каком уровне Россия будет представлена на встрече.