Казахстан готовится к масштабным торжествам в 2025 году

В Доме дружбы города Астаны состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана — заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин, депутаты Парламента РК, члены Совета АНК, а также представители этнокультурных объединений и общественных структур АНК.
На мероприятии были рассмотрены вопросы реализации поручений Главы государства, озвученных на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, в Послании Президента народу Казахстана, а также обсуждена работа по подготовке празднования 30-летия АНК в 2025 году.
Заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов в своем выступлении выразил благодарность активным членам Ассамблеи, которые принимают активно участие в благотворительных акциях АНК. Им также был отмечен ход реализаций 13 специальных проектов АНК, которые способствуют укреплению единства казахстанского общества, а также формированию правильных ценностных ориентиров у нашей молодежи.
Вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова подробно рассказала о планируемых мероприятиях, посвященных 30-летию АНК в 2025 году. В частности, она отметила, что в рамках празднования 30-летия Ассамблеи планируется организовать более 150 мероприятий различного формата по всей стране и за рубежом с охватом не менее 1,5 млн человек.
Также членами Совета АНК были утверждены положения о Республиканском совете этномедиации АНК, об Ассоциации творческих коллективов АНК, о студенческой АНК, о Клубе молодых ученых при Научно-экспертном совете АНК, а также были одобрены решения об общественных наградах Ассамблеи.