Казахстан готовится к масштабным торжествам в 2025 году

Вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова подробно рассказала о планируемых мероприятиях, посвященных 30-летию АНК в 2025 году. В частности, она отметила, что в рамках празднования 30-летия Ассамблеи планируется организовать более 150 мероприятий различного формата по всей стране и за рубежом с охватом не менее 1,5 млн человек.