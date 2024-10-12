Глава минздрава Башкирии за срыв нацпроекта заплатит 10 тысяч рублей

Например, в республике вовремя не завершили строительство городской больницы № 9 в микрорайоне Затон, капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, а также не поставили более трех тысяч единиц медицинского оборудования. Многие из этих объектов должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022-м и 2023 годах, но строительство не закончено до сих пор. Ревизоры в погонах посчитали, что в срыве сроков сдачи важных медицинских сооружений повинен руководитель башкирского минздрава Айрат Рахматуллин, «не осуществивший должный контроль» за этими стройками.