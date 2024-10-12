Глава минздрава Башкирии за срыв нацпроекта заплатит 10 тысяч рублей

Исполняющего обязанности министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение сроков исполнения нацпроекта «Здравоохранение» по модернизации первичного медицинского звена.
В региональном медицинском ведомстве объясняют задержку «особенностями проведения тендеров и отсутствия поставок из-за внешних причин».
На днях в прокуратуре Башкирии провели проверку законности использования средств из российской казны и обнаружили серьезные нарушения.
Например, в республике вовремя не завершили строительство городской больницы № 9 в микрорайоне Затон, капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, а также не поставили более трех тысяч единиц медицинского оборудования. Многие из этих объектов должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022-м и 2023 годах, но строительство не закончено до сих пор. Ревизоры в погонах посчитали, что в срыве сроков сдачи важных медицинских сооружений повинен руководитель башкирского минздрава Айрат Рахматуллин, «не осуществивший должный контроль» за этими стройками.
Г-на Рахматуллина привлекли к административной ответственности за нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов. Ему предстоит выплатить государству 10 тысяч рублей.
В минздраве республики, комментируя происходящее, подчеркнули, что «все отмеченные случаи изменения сроков носят формальный или технический характер».
— Наша система здравоохранения — одна из самых крупных в стране, — прокомментировали в башкирском медицинском ведомстве. — Стремимся выстроить эту работу — ремонты, закупка оборудования и стройки — с учетом логистических и иных объективных факторов. Больше всего на это влияют особенности проведения тендеров и задержки поставок из-за внешних причин.