В Киеве заговорили о выгодной для России сделке

Украина в перспективе может отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, поскольку будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодной» в том числе и для России. Об этом пишет немецкое издание Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.