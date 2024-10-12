В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана — о чем говорили

В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.
«С удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях. Растут показатели товарооборота и число совместных предприятий».
Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.