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В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полях международного форума в городе Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.

«С удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях. Растут показатели товарооборота и число совместных предприятий».

говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.

Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Шавкат Мирзиеев