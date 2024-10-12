Россия освободила 19 населенных пунктов в Курской области. Военная операция, день 962-й

8:36 В России завели уголовное дело против наемника из США Деррика Бейлса за вторжение в Курскую область — Следственный комитет.
«Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК “Форвард обсервейшен групп”.
8:25 Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на белгородское село Устинка — глава региона Вячеслав Гладков.
«По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести».
8:15 ❗С начала вторжения в Курскую область Россия смогла отбить 19 населенных пунктов — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника», — рассказал он.
Накануне, 11 октября Алаудинов заявил, что всего освобождено 15 пунктов. ВСУ в конце августа утверждали, что контролирует примерно 100 населенных пунктов области.
8:10 За ночь над Россией сбили 47 дронов — Минобороны.
Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, два — над Белгородской областью.
На Кубани дроны повредили жилые дома, пострадавших нет.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 962-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.