Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником

«На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения “центров силы” и даже цивилизаций. И каждый раз обоим народам приходилось тяжело и упорно бороться за свободу и независимость», — отметил глава государства.
Он указал на то, что и белорусы, и испанцы в этих испытаниях смогли проявить свои лучшие черты, среди которых достоинство, патриотизм, стремление к миру и стабильности, стойкость и мужество в отстаивании собственных ценностей.
Лукашенко выразил уверенность, что граждане Беларуси и Испании смогут остаться приверженцами самостоятельного и независимого пути развития, а также сохранить собственные ценности, главными из которых являются мир, семья и созидательный труд на пользу родины.
«В этот праздничный день от имени всех белорусов сердечно желаю народу Испании единства, согласия и благополучия, заверяю в нашем неизменно дружественном отношении и приглашаю в Беларусь», — сказал белорусский лидер.