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Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично направил народу Испании поздравления с Днем испанской нации, сообщает пресс-служба президента.

«На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения “центров силы” и даже цивилизаций. И каждый раз обоим народам приходилось тяжело и упорно бороться за свободу и независимость», — отметил глава государства.

Он указал на то, что и белорусы, и испанцы в этих испытаниях смогли проявить свои лучшие черты, среди которых достоинство, патриотизм, стремление к миру и стабильности, стойкость и мужество в отстаивании собственных ценностей.

Лукашенко выразил уверенность, что граждане Беларуси и Испании смогут остаться приверженцами самостоятельного и независимого пути развития, а также сохранить собственные ценности, главными из которых являются мир, семья и созидательный труд на пользу родины.

«В этот праздничный день от имени всех белорусов сердечно желаю народу Испании единства, согласия и благополучия, заверяю в нашем неизменно дружественном отношении и приглашаю в Беларусь», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко Александр