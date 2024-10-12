Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником

Лукашенко выразил уверенность, что граждане Беларуси и Испании смогут остаться приверженцами самостоятельного и независимого пути развития, а также сохранить собственные ценности, главными из которых являются мир, семья и созидательный труд на пользу родины.



«В этот праздничный день от имени всех белорусов сердечно желаю народу Испании единства, согласия и благополучия, заверяю в нашем неизменно дружественном отношении и приглашаю в Беларусь», — сказал белорусский лидер.