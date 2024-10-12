Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги — фото

«В завершение мероприятий международного форума, посвященного юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева».
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль «300-летие Махтумкули Фраги».
Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.
Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.
В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.