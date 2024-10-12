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Президента Узбекистана наградили медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги — фото

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Президент Узбекистана награжден медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«В завершение мероприятий международного форума, посвященного юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева».

говорится в сообщении.

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно вручил главе Узбекистана государства памятную медаль «300-летие Махтумкули Фраги».

Стоит отметить, что на Международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, Президент Узбекистана особо отметил значимость его наследия в укреплении уз согласия и взаимопонимания между народами.

Также на полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

После церемонии награждения Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в город Ашхабад и отбыл в Ташкент.

В аэропорту Президента Узбекистана проводил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Шавкат Мирзиеев