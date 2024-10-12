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Из Ливана эвакуированы 38 граждан Молдовы — МИД

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы сумело эвакуировать из Ливана 38 граждан республики, которые уже благополучно прибыли домой.

Источник: Sputnik.md

В ведомстве подчеркнули, что это стало возможным благодаря комплексным усилиям МИД Молдовы и стран и оргаизаций-партнеров — Украины, Сербии и Международной организации по миграции (МОМ).

На этой неделе 27 граждан Молдовы, эвакуированных из Ливана, прибыли в Кишиневский международный аэропорт из Белграда через Вену. Это в основном женщины, дети, а также люди с проблемами со здоровьем.

Неделей ранее из Ливана в Кишинев прибыли еще 11 граждан. Вечером первого октября они благополучно прибыли в город Жешув (Польша), где их встретили представители молдавской дипмиссии в Варшаве и разместили в гостинице. На родину они вернулись третьего октября.

Ранее MИД выпустило предупреждение о поездках на Ближний Восток. Власти призвали граждан Молдовы, находящихся в Ливане и Израиле, проявлять бдительность в условиях дестабилизации ситуации с безопасностью в регионе и избегать поездок в эти районы.