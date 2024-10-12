Белоусов осмотрел объекты инфраструктуры Северного флота

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что обновленная инфраструктура будет снабжать подлодки энергией, воздухом, водой и связью во время стоянки. Это позволит сократить износ систем кораблей, пока они находятся в пункте базирования. Также сообщается, что на Северном флоте проводится замена подлодок 3-го поколения на 4-е поколение.
Андрей Белоусов посетил гарнизон 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии казарм и перспективах развития военного городка, и поручил подготовить план по благоустройству военной части. В свою очередь, главе ведомства доложили о планах построить склады для хранения вооружения и военной техники, жилые дома, общежития и казарменный фонд в рамках программы развития соединения морской пехоты до 2030 года.
Накануне Андрей Белоусов проинспектировал центр беспилотных технологий «Рубикон», образованный в Минобороны. Министру представили отчет о работе новой структуры, а также о работе отрядов центра в зоне спецоперации.