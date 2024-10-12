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Глава Перми опубликовал в соцсети селфи с супругой

Эдуард Соснин посетил с женой премьеру спектакля «Пиковая дама».

Источник: соцсети

В Перми состоялся премьерный показ возрожденного на сцене Пермского театра оперы и балета спектакля «Пиковая дама». На премьере побывал глава города Эдуард Соснин со своей супругой.

На своей странице во ВКонтакте он поделился впечатлениями, а также опубликовал селфи с женой. Он отметил, что постановка Владиславса Наставшевса оперы Петра Ильича Чайковского при участии музыкального руководителя Владимира Ткаченко «захватывает драматизмом и мистичностью».

— Посещение наших пермских театров всегда дарят незабываемые эмоции и возможность приобщиться к прекрасному! — признался глава города.

театр