Глава Перми опубликовал в соцсети селфи с супругой

На своей странице во ВКонтакте он поделился впечатлениями, а также опубликовал селфи с женой. Он отметил, что постановка Владиславса Наставшевса оперы Петра Ильича Чайковского при участии музыкального руководителя Владимира Ткаченко «захватывает драматизмом и мистичностью».