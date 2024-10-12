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Токаев поздравил короля Фелипе VI с Днем испанской нации

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI, в которой поздравил его с Днем испанской нации, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

«Сегодня королевство — это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене».

сказано в тексте телеграммы.

Токаев с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.

Также президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу — процветания и благополучия.