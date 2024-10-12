Токаев поздравил короля Фелипе VI с Днем испанской нации

«Сегодня королевство — это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене».
Токаев с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.
Также президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу — процветания и благополучия.