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Ирина Влах: Четыре года Санду обслуживала интересы своих партнёров — пора подумать об интересах молдавских граждан!

По ее словам, забота о людях, обеспечение их благополучия и безопасности — вот что всегда было главным в работе — эти же приоритеты останутся для Ирины Влах главными в должности президента.

Источник: Комсомольская правда

Ирина Влах, независимый кандидат на должность Президента Республики Молдова, заявила, что на встречах в Тараклии и Бессарабке люди рассказывали ей о низких пенсиях, которых не хватает даже на самые элементарные нужды, о задолженности перед работниками «Железной дороги Молдовы», которые умудряются выживать без зарплаты по полгода, и о многих других проблемах.

«Это был крик отчаяния, который, к сожалению, власть не хочет слышать», — отметила она.

Политик заявила, что забота о людях, обеспечение их благополучия и безопасности — вот что всегда было для нее главным в работе. Эти же приоритеты останутся для нее главными в должности Президента.

«20 октября мы перевернём чёрную страницу истории и вместе начнём восстанавливать нашу страну. Четыре года Санду обслуживала интересы своих партнёров. Пора подумать об интересах молдавских граждан!», — заключила Ирина Влах.