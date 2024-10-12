Ирина Влах: Четыре года Санду обслуживала интересы своих партнёров — пора подумать об интересах молдавских граждан!

Ирина Влах, независимый кандидат на должность Президента Республики Молдова, заявила, что на встречах в Тараклии и Бессарабке люди рассказывали ей о низких пенсиях, которых не хватает даже на самые элементарные нужды, о задолженности перед работниками «Железной дороги Молдовы», которые умудряются выживать без зарплаты по полгода, и о многих других проблемах.
«Это был крик отчаяния, который, к сожалению, власть не хочет слышать», — отметила она.
Политик заявила, что забота о людях, обеспечение их благополучия и безопасности — вот что всегда было для нее главным в работе. Эти же приоритеты останутся для нее главными в должности Президента.
«20 октября мы перевернём чёрную страницу истории и вместе начнём восстанавливать нашу страну. Четыре года Санду обслуживала интересы своих партнёров. Пора подумать об интересах молдавских граждан!», — заключила Ирина Влах.