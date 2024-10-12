Ирина Влах: Четыре года Санду обслуживала интересы своих партнёров — пора подумать об интересах молдавских граждан!

Ирина Влах, независимый кандидат на должность Президента Республики Молдова, заявила, что на встречах в Тараклии и Бессарабке люди рассказывали ей о низких пенсиях, которых не хватает даже на самые элементарные нужды, о задолженности перед работниками «Железной дороги Молдовы», которые умудряются выживать без зарплаты по полгода, и о многих других проблемах.