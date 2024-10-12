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В Новосибирске вице-спикер Заксобрания рассказала о нечистотах на 8 млрд

В рамках SibLegalweek прошла дискуссия, которая посвящена компенсации экологического вреда, которую по судебным решениям обязаны выплачивать хозяйствующие субъекты. В распоряжении издания BFM-Новосибирск есть запись, в которой идет речь о «чулымском деле», в котором от предпринимателя требуют выплаты.

Напомним, в 2022 году в центре внимания Росприроднадзора оказалась площадка для слива жидких бытовых отходов в Чулымском районе. В прошлом году возбуждено уголовное дело. Как оказалось, площадка была размещена на месте глиняных карьеров, туда свозили ЖБО с 2014 года. С компании потребовали взыскать крупные суммы за причинение вреда почвам.

В ходе дискуссии заместитель спикера Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко уточнила, что на месте чулымского предпринимателя могут оказаться многие, так как в регионе нет необходимого числа очистных сооружений.

Также важный момент — компенсации. Надзорные органы считают, что возмещение вреда — мера наиболее эффективная и реальная в большинстве случаев. Как объяснила заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Грязнова, в исковых требованиях заявлены большие, однако прокуратура встала на сторону того, чтобы возмещали вред в натуре, если он подлежит такому возмещению.

«У нас есть открытые, состоявшиеся судебные решения по причинению вреда почве, там достаточно большие суммы ущерба, и там возмещается вред в натуре, то есть путем рекультивации земельных участков», — уточнила она.

Добавим, что подобной позиции придерживаются и многие судьи. Так, заместитель председателя Арбитражного суда Алтайского края Сергей Зюзин заявил, что «все стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы возместить вред, исправить ситуацию в лучшую сторону. Потому что все в одинаковой степени нуждаются в чистом воздухе, воде, почвах».

экология