В Новосибирске вице-спикер Заксобрания рассказала о нечистотах на 8 млрд

Напомним, в 2022 году в центре внимания Росприроднадзора оказалась площадка для слива жидких бытовых отходов в Чулымском районе. В прошлом году возбуждено уголовное дело. Как оказалось, площадка была размещена на месте глиняных карьеров, туда свозили ЖБО с 2014 года. С компании потребовали взыскать крупные суммы за причинение вреда почвам.