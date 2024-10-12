Джонсон оценил свой вклад в срыв мирных переговоров России и Украины

Борис Джонсон стал первым лидером G7, посетившим Украину после начала полномасштабного конфликта, — в Киев он прибыл на поезде 9 апреля 2022 года. По его словам, Германия и Франция рассчитывали на сделку, которая, возможно, включала бы формулу «мир в обмен на территории»; британский же премьер «с большим подозрением» относился к переговорам, которые шли сначала в Белоруссии, а потом в Турции. «Российские предложения по сути предполагали унижение Украины, превращение независимой страны вновь в вассала России, — написал в мемуарах Джонсон, назвав эти планы “явной катастрофой для Зеленского и Украины”. — Но я могу себе представить, что потрясенные украинцы, возможно, задумаются о долгосрочной перспективе противостояния Путину и почувствуют себя настолько измотанными и одинокими, что просто сочтут себя обязанными капитулировать; и я могу себе представить, что если бы украинцы решили сдаться — или заключить ужасное и неравное соглашение с Россией — то Запад был бы настолько слаб и разобщен, что русским это сошло бы с рук, как им это сошло с рук в 2014 году».