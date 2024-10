Джонсон оценил свой вклад в срыв мирных переговоров России и Украины

Борис Джонсон родился в 1964 году в Нью-Йорке, США. Окончил Оксфордский университет. До политической карьеры был журналистом, писал для The Times, The Daily Telegraph, был главным редактором политического еженедельника The Spectator. В 2001 году был избран в Палату общин (нижняя палата парламента), в 2008-м — на пост мэра Лондона, занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2016 по 2018 годы был министром иностранных дел Великобритании, на этом посту вел в том числе и переговоры о выходе Британии из Евросоюза. Известен своими жесткими высказываниями в адрес России. В 2019 году стал лидером Консервативной партии, затем премьер-министром. Летом 2022 года объявил об отставке. Официальных должностей с тех пор не занимал.