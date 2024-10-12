NBC: Израиль определился с целями для ответного удара на атаку Ирана

По его данным, «речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». При этом, как отмечает телеканал, нет указаний на то, что Израиль «планирует наносить удары по ядерным объектам». «У США нет информации о том, что ответ последует сегодня. Неясно, определились ли они сами со сроками», — приводит NBC News слова своих источников.