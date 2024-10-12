Премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы

Вместе с тем Исиба отметил, что считает необходимым рассмотреть, «как связать потенциал сдерживания и отказ от ядерного оружия». Во время избирательной кампании в правящей партии он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание «азиатской НАТО» и системы коллективной безопасности в регионе. В своей статье для Гудзоновского института Исиба также предложил обсудить перспективу размещения в Азиатском регионе американского ядерного оружия и «совместного обладания» им. «Азиатская версия НАТО должна, в частности, рассмотреть возможность размещения американского ядерного оружия или просто вопрос размещения ядерного оружия в регионе», — написал тогда он.