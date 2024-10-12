Премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы

«В конечном итоге я бы хотел создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду шока, который испытал в начальной школе, увидев опубликованные США кадры атомной бомбардировки Хиросимы», — сказал он в ходе дискуссии с лидерами семи основных японских партий.
Вместе с тем Исиба отметил, что считает необходимым рассмотреть, «как связать потенциал сдерживания и отказ от ядерного оружия». Во время избирательной кампании в правящей партии он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание «азиатской НАТО» и системы коллективной безопасности в регионе. В своей статье для Гудзоновского института Исиба также предложил обсудить перспективу размещения в Азиатском регионе американского ядерного оружия и «совместного обладания» им. «Азиатская версия НАТО должна, в частности, рассмотреть возможность размещения американского ядерного оружия или просто вопрос размещения ядерного оружия в регионе», — написал тогда он.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.