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Польша аннулировала паспорт находящегося в Беларуси экс-судьи Томаша Шмидта

Польша аннулировала паспорт судьи-диссидента Томаша Шмидта, находящегося в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Польский экс-судья Томаш Шмидт, находящийся в Беларуси, сообщил, как передает БелТА, об аннулировании его паспорта гражданина Польши.

По словам Томаша Шмидта, соответствующее решение польские власти приняли с молчаливого согласия руководства Евросоюза.

Аннулирование своего паспорта Томаш Шмидт связал с открытием фонда «Польская правда», который, по его словам, может стать «мостом между Евросоюзом и Востоком».

Вместе с тем, аннулирование польского паспорта Шмидт считает незаконным.

— Можно делать все против Конституции польской, против законов? Это же не по закону, что человек не получил решение органа. Я ничего не получил, — подчеркнул экс-судья.

Ранее мы писали о том, что в Минске на улице Лынькова случилось ДТП с возгоранием (тут про это).