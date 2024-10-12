Польша аннулировала паспорт находящегося в Беларуси экс-судьи Томаша Шмидта

Польский экс-судья Томаш Шмидт, находящийся в Беларуси, сообщил, как передает БелТА, об аннулировании его паспорта гражданина Польши.
По словам Томаша Шмидта, соответствующее решение польские власти приняли с молчаливого согласия руководства Евросоюза.
Аннулирование своего паспорта Томаш Шмидт связал с открытием фонда «Польская правда», который, по его словам, может стать «мостом между Евросоюзом и Востоком».
Вместе с тем, аннулирование польского паспорта Шмидт считает незаконным.
— Можно делать все против Конституции польской, против законов? Это же не по закону, что человек не получил решение органа. Я ничего не получил, — подчеркнул экс-судья.
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