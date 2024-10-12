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Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ — Умаханов

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ, заявил заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации России Ильяс Умаханов на брифинге, посвященном парламентским выборам, состоявшимся 11 октября в посольстве Узбекистана в Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

«Узбекистан твердо идет по пути демократических преобразований, которые опираются на исторические и культурные традиции своего народа, и обеспечивает масштабное полнокровное участие граждан страны в политической общественной жизни».

сказал Умаханов.

Также представитель Совета Федерации обратил особое внимание на то, что руководство Узбекистана постепенно повышает роль женщин в общественно-политической жизни.

«Отраженная в законодательных актах доведение доли женщин в парламенте до 40% — это очень высокая планка».

сказал сенатор.

Выступая на брифинге, заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в 48 региональных отделениях ЦИК готовы оказать всю необходимую поддержку для успешной организации избирательных процессов, организуемых дипломатическими представительствами Узбекистана в России.

Он также отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами Узбекистан посетит значительная делегация в количестве 16 человек из Центризбиркома РФ.

Напоминаем, что граждане Узбекистана, проживающие за границей, могут принять участие в выборах Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей, которые пройдут 27 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте saylov.mfa.uz

При дипломатических представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах 27 октября будут организованы 56 избирательных участков, в том числе 7 в России.

Кроме того, 16—23 октября будут организованы выездные голосования в местах компактного проживания граждан Узбекистана.

Совет Федерации