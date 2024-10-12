Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ — Умаханов

«Узбекистан твердо идет по пути демократических преобразований, которые опираются на исторические и культурные традиции своего народа, и обеспечивает масштабное полнокровное участие граждан страны в политической общественной жизни».
Также представитель Совета Федерации обратил особое внимание на то, что руководство Узбекистана постепенно повышает роль женщин в общественно-политической жизни.
«Отраженная в законодательных актах доведение доли женщин в парламенте до 40% — это очень высокая планка».
Выступая на брифинге, заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в 48 региональных отделениях ЦИК готовы оказать всю необходимую поддержку для успешной организации избирательных процессов, организуемых дипломатическими представительствами Узбекистана в России.
Он также отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами Узбекистан посетит значительная делегация в количестве 16 человек из Центризбиркома РФ.
Напоминаем, что граждане Узбекистана, проживающие за границей, могут принять участие в выборах Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей, которые пройдут 27 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте saylov.mfa.uz
При дипломатических представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах 27 октября будут организованы 56 избирательных участков, в том числе 7 в России.
Кроме того,