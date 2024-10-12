Узбекистан твердо идет по пути демократических реформ — Умаханов

Напоминаем, что граждане Узбекистана, проживающие за границей, могут принять участие в выборах Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей, которые пройдут 27 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте saylov.mfa.uz