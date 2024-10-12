Лукашенко 12 октября посетит Корму, приняв участие в «Дожинках»

Президент Беларуси Лукашенко 12 октября 2024 посетит городской поселок Корма Гомельской области, где примет участие в «Дожинках». Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
«Городской поселок — столица аграрного праздника в Гомельской области», — информирует названный источник.
Напомним, неделю назад, 5 октября 2024 года принял участие в торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в Беларуси в субботу, 12 октября 2024 года (будут ли заморозки и туман — про все это вот тут).