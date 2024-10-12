В США Трампа назвали самым опасным человеком для страны

«Он — ходячая, говорящая реклама того, что он собирается попытаться сделать», — цитирует слова экс-военнослужащего газета The Guardian со ссылкой на книгу ветерана-репортера Washington Post Боба Вудворда.
Милли опасается, что его отдадут под военный трибунал, если Трамп победит вице-президента и кандидата на пост американского лидера от Демократической партии Камалу Харрис в следующем месяце и вернется к власти. Газета The Washington Post еще в 2022 году писала о желании Трампа отдать под трибунал двух отставных военных офицеров за их предполагаемое неуважение и нелояльность.
Как пишет Вудворд в книге, Милли получал «непрерывный поток угроз убийством» с момента своей отставки в прошлом году.
«У меня были подозрения, когда я говорил с вами о его умственном упадке и так далее, но теперь я понимаю, что он полный фашист. Теперь он самый опасный человек для этой страны Фашист до мозга костей», — цитирует Вудворд экс-генерала.
Ранее, 5 августа, американский политический деятель Роберт Кеннеди-младший раскритиковал Трампа, назвав его «ужасным человеком и худшим президентом». Чем был вызван его гнев, не уточняется.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.