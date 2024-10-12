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В США Трампа назвали самым опасным человеком для страны

Бывший президент США и кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии Дональд Трамп является самым опасным человеком из всех. Об этом 12 октября заявил Марк Милли, отставной генерал американской армии, возглавлявший объединенный комитет начальников штабов при Трампе и нынешнем лидере Штатов Джо Байдене.

Источник: Reuters

«Он — ходячая, говорящая реклама того, что он собирается попытаться сделать», — цитирует слова экс-военнослужащего газета The Guardian со ссылкой на книгу ветерана-репортера Washington Post Боба Вудворда.

Милли опасается, что его отдадут под военный трибунал, если Трамп победит вице-президента и кандидата на пост американского лидера от Демократической партии Камалу Харрис в следующем месяце и вернется к власти. Газета The Washington Post еще в 2022 году писала о желании Трампа отдать под трибунал двух отставных военных офицеров за их предполагаемое неуважение и нелояльность.

Как пишет Вудворд в книге, Милли получал «непрерывный поток угроз убийством» с момента своей отставки в прошлом году.

«У меня были подозрения, когда я говорил с вами о его умственном упадке и так далее, но теперь я понимаю, что он полный фашист. Теперь он самый опасный человек для этой страны Фашист до мозга костей», — цитирует Вудворд экс-генерала.

Ранее, 5 августа, американский политический деятель Роберт Кеннеди-младший раскритиковал Трампа, назвав его «ужасным человеком и худшим президентом». Чем был вызван его гнев, не уточняется.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Трамп Дональд