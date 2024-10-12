Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что жители Гомельской области не упрекнут его поколение. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 12 октября, посещая городской поселок Корма Гомельской области, где пройдут «Дожинки».
Александр Лукашенко высказался, кроме прочего, о возрождении чернобыльских земель Гомельщины. Президент констатировал, что в этих целях уже сделано многое: газифицированы населенные пункты, созданы новые рабочие места, приведены в порядок школы, больницы, учреждения культуры.
— Реализовано шесть масштабных государственных программ, в рамках которых на ликвидацию последствий аварии за эти годы направлено порядка 23 миллиардов долларов бюджетных средств и столько же из внебюджета, — приводит слова Лукашенко названный источник.
— Я благодарен, что вы меня услышали и остались в своих домах. Мы будем делать все, чтобы вы не упрекнули мое поколение, что мы не додали вам внимания, — подчеркнул президент Беларуси, обращаясь к жителям Гомельщины.
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