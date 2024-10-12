Politico утверждает, что Иран «активно планирует» покушение на Трампа

По информации издания, разведывательное сообщество США считает, что угроза со стороны Ирана в отношении Трампа и других высокопоставленных чиновников его администрации «значительно возросла» в последние месяцы. «Разведывательное сообщество полагает, что Иран продолжает активно планировать операции против бывших высокопоставленных чиновников США, в том числе Трампа, в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани», — приводит издание слова одного из источников.