Politico утверждает, что Иран «активно планирует» покушение на Трампа

По информации издания, разведывательное сообщество США считает, что угроза со стороны Ирана в отношении Трампа и других высокопоставленных чиновников его администрации «значительно возросла» в последние месяцы. «Разведывательное сообщество полагает, что Иран продолжает активно планировать операции против бывших высокопоставленных чиновников США, в том числе Трампа, в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани», — приводит издание слова одного из источников.
Издание напоминает, что в январе 2023 года Иран ввел санкции против более чем 50 американских чиновников, в том числе против бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли, за их предполагаемую роль в убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Сулеймани. Он погиб 3 января 2020 года в Ираке в результате атаки ВВС США.