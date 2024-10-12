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Politico утверждает, что Иран «активно планирует» покушение на Трампа

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Иран якобы «активно планирует» покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными данными.

Источник: Reuters

По информации издания, разведывательное сообщество США считает, что угроза со стороны Ирана в отношении Трампа и других высокопоставленных чиновников его администрации «значительно возросла» в последние месяцы. «Разведывательное сообщество полагает, что Иран продолжает активно планировать операции против бывших высокопоставленных чиновников США, в том числе Трампа, в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани», — приводит издание слова одного из источников.

Издание напоминает, что в январе 2023 года Иран ввел санкции против более чем 50 американских чиновников, в том числе против бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли, за их предполагаемую роль в убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Сулеймани. Он погиб 3 января 2020 года в Ираке в результате атаки ВВС США.

Трамп Дональд