Лукашенко: Минск договорился с «Роснефтью» об изучении недр Гомельщины

Глава государства 12 октября принимает участие в празднике «Дожинки-2024», который проходит в поселке Корма.
«Мы договорились с руководителем “Роснефти”, что мы “пощупаем” серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили», — сказал белорусский лидер, его слова приводит БелТА.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что средства, которые в перспективе можно будет получить от добычи нефти в Гомельской области, будут направлены на дальнейшее развитие региона.
Ранее глава государства напомнил, что Беларусь сделала верный шаг, когда решила после аварии на ЧАЭС заняться восстановлением области, а не отказывалась от региона.
Сейчас, уверен президент, эти шаги оказались самыми правильными.