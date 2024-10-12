В центре Кишинева проходит народный марш

Колонна стартовала от здания Конституционного суда. В ней представители как молодежи, так и старшего поколения. Участники намерены пройти по центральной улице Кишинева до здания администрации президента. «Марш голодных», «Марш обманутых пенсионеров» — так назвали они свое шествие. Манифестанты скандируют «Долой (президента Молдавии — ред.) Майю Санду»!
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.