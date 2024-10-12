В Нижнем Новгороде запустят проект по поддержке молодых семей

С 14 октября в городе появится цикл занятий «Курс на семью». Занятия будут посвящены семейным взаимоотношениям, традиционным российским ценностям, патриотизму, здоровому образу жизни, финансовой грамотности и др. Мероприятия будут проходить вместе с экспертами на нескольких площадках города, включая обновленные соседские центры.