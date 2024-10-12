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В Нижнем Новгороде запустят проект по поддержке молодых семей

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о запуске проекта по поддержке молодых семей. О подробностях он сообщил в своем телеграм-канале.

В Нижнем Новгороде запустят проект по поддержке молодых нижегородских семей и укреплению традиционных ценностей.

С 14 октября в городе появится цикл занятий «Курс на семью». Занятия будут посвящены семейным взаимоотношениям, традиционным российским ценностям, патриотизму, здоровому образу жизни, финансовой грамотности и др. Мероприятия будут проходить вместе с экспертами на нескольких площадках города, включая обновленные соседские центры.

Подробная информация и регистрация на мероприятия проходит в сообществе ВКонтакте «Молодой Нижний».