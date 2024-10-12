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Туск выступил за укрепление забора на белорусской-польской границе

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за укрепление забора на белорусско-польской границе, соответствующее заявление он сделал на съезде своей партии «Гражданская платформа», который проходит в Варшаве.

Туск высказал мнение, что подобный шаг позволит уменьшить количество случаев нелегальной миграции и смерти на границе.

«У нас у всех была двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Беларусью, а одновременно чтобы не было драм, трагедий, смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга».

сказал он.

Премьер указал, что считает подобную политику наиболее гуманной в контексте ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. По его мнению, укрепление забора должно уменьшить количество попыток мигрантов незаконно пересечь границу.

«Мы в течение нескольких месяцев усиливаем заграждение, которое раньше можно было легко преодолеть, раздвинув прутья домкратом… Эффектом этого является радикальное сокращение переходов через границу».

подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам премьера, Польша планирует приостановить выдачу права на получение убежища в рамках новой миграционной стратегии и не будет придерживаться миграционного пакта ЕС.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщали о 57 случаях гибели мигрантов на границе с 2021 года.

Ситуация на границе

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов, намеревающихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы регулярно пытаются проникнуть в Польшу.

При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Беларусь отвергает эти обвинения, констатируя факты жестоко обращения польских силовиков с мигрантами. Также в Минске подчеркивают, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».