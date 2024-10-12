Польша объявила об ужесточении визового режима

По данным Euronews, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о применении новых правил и к студентам, желающим получить учебные визы в Польше. Сикорский заявил, что правительство партии «Право и справедливость» (PiS), внедрившее схему «наличные за визу», утратило контроль над системой в период с 2018 по 2023 год.