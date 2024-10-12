Польша объявила об ужесточении визового режима

По данным Euronews, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о применении новых правил и к студентам, желающим получить учебные визы в Польше. Сикорский заявил, что правительство партии «Право и справедливость» (PiS), внедрившее схему «наличные за визу», утратило контроль над системой в период с 2018 по 2023 год.
Расследование показало, что бывшее консервативное правительство оказывало давление на консульства в Азии и Африке. «Мы подтверждаем, что на польских консулов было оказано противоправное давление с целью увеличения числа виз, выдаваемых лицам, не имеющим на них права», — сказал Сикорский.
Польская Высшая контрольная палата обнаружила 46 нарушений при предыдущем правительстве. Обвинения в продаже тысяч временных рабочих виз нанесли ущерб имиджу партии «Право и справедливость» перед парламентскими выборами в Польше в прошлом году. В конечном итоге PiS проиграла партии «Гражданская платформа» Дональда Туска.
Туск назвал ситуацию с визами «крупнейшим скандалом в Польше в 21-м веке». Бывший заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик, уволенный в связи с инцидентом, уже обвинен по этому делу в рамках отдельного расследования, проводимого антикоррупционным бюро страны.