В Приднестровье заявили о размывании молдавской идентичности

«Что такое история? История — это, собственно говоря, учебник по идентичности, где вам рассказывают, какая сторона была героями, какая сторона была предателем, какая сторона была врагами. Ну, давайте откровенно, ведь история, это один из основных учебников, который учит любого ребенка, взрослого, школьника, студента осознавать себя кем-то: россиянином, приднестровцем, неважно кем», — отметила Бобкова.