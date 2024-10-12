За неделю семь человек стали кандидатами на место главы Челябинска

Ещё в понедельник стали известны имена первых кандидатов на эту должность. Напомним, это Максим Бакулин, арбитражный управляющий, и Светлана Мячкова, генеральный директор центра «Форвард».
Список участников конкурса можно посмотреть на сайте гордумы Челябинска. Третьим претендентом на место главы Челябинска стал Дмитрий Стариков из Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”. После него в списке идёт Георгий Невский. В прошлом он был сотрудником МВД, а сейчас находится на пенсии. Пятым претендентом является Илья Царенков, руководитель по транспортной логистике в компании “Уралтранском”. Шестым в списке стал Юрий Дубовик, главный специалист в ООО “Специальная энергия”.
Последний кандидат на место главы Челябинска — Андрей Неверов. Он возглавляет ООО «САД».
Итоги конкурса подведут 7 ноября. Выбирать главу Челябинска будет комиссия из представителей губернатора и депутатов Гордумы. Напомним, недавно у её нового спикера взяли интервью, в котором он поделился планами на будущую работу.