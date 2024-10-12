За неделю семь человек стали кандидатами на место главы Челябинска

Список участников конкурса можно посмотреть на сайте гордумы Челябинска. Третьим претендентом на место главы Челябинска стал Дмитрий Стариков из Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”. После него в списке идёт Георгий Невский. В прошлом он был сотрудником МВД, а сейчас находится на пенсии. Пятым претендентом является Илья Царенков, руководитель по транспортной логистике в компании “Уралтранском”. Шестым в списке стал Юрий Дубовик, главный специалист в ООО “Специальная энергия”.