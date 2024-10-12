В Польше заявили о готовности базы США сбивать российские ракеты

Президент Владимир Путин в ответ заявил, что размещение американских систем ПРО в Европе — это не защита, а наращивание ядерного потенциала. «Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, или насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь никто в заблуждение не введет. Ничего подобного, это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию», — говорил российский лидер.