На парламентских выборах в Узбекистане протестируют систему электронного голосования — ЦИК

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрены вопросы о порядке организации и проведения в качестве эксперимента электронного голосования на отдельных избирательных участках, принятии мер по онлайн-видеотрансляции процесса голосования на избирательных участках, проведении аккредитации наблюдателей от зарубежных организаций и иностранных государств, рассмотрении обращений, поступивших в ходе избирательной кампании, а также о работе, проводимой в Андижанской и Хорезмской областях по подготовке и проведению выборов.
«В ходе заседания обсужден вопрос о тестировании впервые в истории страны процесса электронного голосования в день выборов на некоторых избирательных участках для создания удобства избирателям. 37 из электронных устройств для голосования, которые планируется протестировать на выборах текущего года, были использованы в ряде зарубежных стран. С помощью таких устройств проголосовали более 6,5 млрд избирателей».
Участники заседания отмечали что процедура электронного голосования служит для оперативного определения результатов выборов, обеспечения законности процессов голосования, оптимизации объема работы избирательных комиссий.
На основе этого, Центральная избирательная комиссия приняла постановление протестировать процесс электронного голосования в день выборов на некоторых избирательных участках, расположенных на территории города Ташкента.
«В соответствии с постановлением определено, что на избирательных участках, где будет протестировано электронное голосование, избиратели имеют право самостоятельно выбрать традиционную или электронную форму голосования. Кроме того, постановлением комиссии также утвержден порядок заполнения избирательного бюллетеня с помощью электронных устройств для голосования».
Также рассмотрен вопрос использования на предстоящих выборах на избирательных участках онлайн-трансляции процесса голосования через Интернет. Участники заседания определили конкретные меры по видеотрансляции избирательного процесса на избирательных участках, отвечающих соответствующим техническим требованиям онлайн-трансляции через Интернет, после принято соответствующее решение.
На заседании принято принято решение Центральной избирательной комиссии об аккредитации наблюдателей от международных организаций и зарубежных стран. Вместе с тем приняты соответствующие решения и по другим вопросам повестки дня.