На парламентских выборах в Узбекистане протестируют систему электронного голосования — ЦИК

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрены вопросы о порядке организации и проведения в качестве эксперимента электронного голосования на отдельных избирательных участках, принятии мер по онлайн-видеотрансляции процесса голосования на избирательных участках, проведении аккредитации наблюдателей от зарубежных организаций и иностранных государств, рассмотрении обращений, поступивших в ходе избирательной кампании, а также о работе, проводимой в Андижанской и Хорезмской областях по подготовке и проведению выборов.