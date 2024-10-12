ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН

Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.