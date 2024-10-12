ШОС готова наращивать взаимодействие с АСЕАН

Об этом Чжан Мин заявил в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе, его слова приводит в субботу официальный Telegram-канал ШОС.
Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания.
Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В состав АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.