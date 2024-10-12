Меликов заявил о готовности поддержать сенатора Керимова «в трудную минуту»

Парк имени народного поэта Дагестана торжественно открыли после реконструкции в Махачкале в субботу. В церемонии приняла участие жена Керимова, руководитель благотворительного фонда «Иман» Фируза Керимова.
«Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор и меценат Сулейман Абусаидович Керимов многое сделал для того, чтобы имя великого ашуга звучало громче и значимее в реалиях современности — и на республиканском, и на федеральном уровне, а этот прекрасный парк — подарок махачкалинцам и всем гостям города — одно из многих добрых дел Сулеймана Абусаидовича», — сказал во время открытия парка Меликов, которого цитирует пресс-служба главы региона.
Руководитель республики поблагодарил Керимова «за добрые дела», которые он «делает для своего народа». Так, он напомнил, что на его средства в регионе оказывается помощь семьям участников СВО, восстанавливаются иудейский и православный храмы в Дербенте, разрушенные террористами. Керимов также поддерживает семьи полицейских, погибших при отражении террористической атаки.
«Народ всегда будет благодарен подобным людям, а именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — добавил Меликов.