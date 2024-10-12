Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меликов заявил о готовности поддержать сенатора Керимова «в трудную минуту»

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Жители Дагестана готовы оказать поддержку сенатору от региона Сулейману Керимову «в трудную минуту», когда она ему понадобится. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов во время открытия парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале, который был реконструирован на средства сенатора.

Источник: РИА "Новости"

Парк имени народного поэта Дагестана торжественно открыли после реконструкции в Махачкале в субботу. В церемонии приняла участие жена Керимова, руководитель благотворительного фонда «Иман» Фируза Керимова.

«Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор и меценат Сулейман Абусаидович Керимов многое сделал для того, чтобы имя великого ашуга звучало громче и значимее в реалиях современности — и на республиканском, и на федеральном уровне, а этот прекрасный парк — подарок махачкалинцам и всем гостям города — одно из многих добрых дел Сулеймана Абусаидовича», — сказал во время открытия парка Меликов, которого цитирует пресс-служба главы региона.

Руководитель республики поблагодарил Керимова «за добрые дела», которые он «делает для своего народа». Так, он напомнил, что на его средства в регионе оказывается помощь семьям участников СВО, восстанавливаются иудейский и православный храмы в Дербенте, разрушенные террористами. Керимов также поддерживает семьи полицейских, погибших при отражении террористической атаки.

«Народ всегда будет благодарен подобным людям, а именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — добавил Меликов.