Меликов заявил о готовности поддержать сенатора Керимова «в трудную минуту»

«Народ всегда будет благодарен подобным людям, а именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — добавил Меликов.