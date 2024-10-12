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Песков назвал оскорбления Путина из Вашингтона «квинтэссенцией модели» США

Личные оскорбления, поступающие в адрес российского президента Владимира Путина со стороны кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и других иностранных лидеров, являются квинтэссенцией американской модели международных отношений. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству… В этом суть происходящего», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России.

Ранее в российском посольстве в США подчеркнули, что оскорбления Харрис в адрес президента России свидетельствуют о «бессилии американской правящей элиты». Дипломаты подчеркнули, что оскорбительная риторика Вашингтона в отношении России объясняется досадой от невозможности нанести Москве так называемое стратегическое поражение.

Песков Дмитрий
Путин Владимир