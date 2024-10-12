Песков назвал оскорбления Путина из Вашингтона «квинтэссенцией модели» США

«Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству… В этом суть происходящего», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России.