Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта

В состав совета на март прошлого года входили 40 человек, помимо Путина. Это некоторые члены правительства (вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министры финансов Антон Силуанов и спорта — на тот момент Олег Матыцин, сейчас — Михаил Дегтярев, также входил в совет как хабаровский губернатор), главы регионов — мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Татарстана Рустам Минниханов и др.