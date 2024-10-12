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Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта

Также из состава совета исключены два губернатора и министр Цивилев. Среди новых членов совета — глава РЖД Белозеров, он же президент объединенной Федерации гимнастики. Винер не стала бороться за этот пост.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин исключил из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, следует из президентского указа.

Также из совета исключены ростовский губернатор Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев (бывший руководитель Кемеровской области).

В состав совета на март прошлого года входили 40 человек, помимо Путина. Это некоторые члены правительства (вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министры финансов Антон Силуанов и спорта — на тот момент Олег Матыцин, сейчас — Михаил Дегтярев, также входил в совет как хабаровский губернатор), главы регионов — мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Татарстана Рустам Минниханов и др.

Согласно указу в совет войдут 11 новых членов: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главы Тульской, Челябинской областей и Башкортостана Дмитрий Миляев, Алексей Текслер и Радий Хабиров, президент «Норникеля» Владимир Потанин, глава РЖД Олег Белозеров и др.

Совет обеспечивает взаимодействие органов власти, спортивных объединений и других организаций по вопросам реализации госполитики в области спорта, подготовки проведения Олимпийских и Паралимпийских игр и других соревнований, участия в них россиян.

Шойгу в мае этого года лишился поста министра обороны — его занял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Военное ведомство Шойгу возглавлял с 2012 года. Помимо должности секретаря Совбеза, экс-министр стал заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.

Винер 1 октября покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года. Она сложила полномочия после создания объединенной Федерации гимнастики России. Эту организацию возглавляет Олег Белозеров.

Путин Владимир
Шойгу Сергей