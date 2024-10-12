Данные базы Погранполиции и таможни появились в сети — что ответили в ведомстве

«В то время инцидент был рассмотрен сразу же после его обнаружения, и Таможенная служба приняла оперативные меры по исправлению ситуации и укреплению безопасности ИТ-системы. В настоящее время все выявленные уязвимости устранены, система работает под усиленной защитой и не подвергается риску компрометации». Таможенная служба заверяет граждан, что «инцидент, произошедший в мае, был единичным и никак не влияет на повседневную работу учреждения», — пояснили в службе.