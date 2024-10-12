Данные базы Погранполиции и таможни появились в сети — что ответили в ведомстве

В ведомстве заверили, что их база данных функционирует нормально и в системе безопасности не обнаружено утечек.
«После тщательного анализа установлена, что наша компьютерная система не подвержена риску. Все базы данных и конфиденциальная информация, управляемая Пограничной полицией, находятся в полной безопасности. Любое утверждение о утечках данных необоснованно. Все меры кибербезопасности действуют и применяются в соответствии с международными передовыми практиками. Учреждение сотрудничает с ИТ-специалистами и национальными властями для постоянного мониторинга безопасности системы и предотвращения любых попыток несанкционированного доступа».
Однако позднее, Таможенная служба Молдовы опубликовала заявление о том, что ее базы шесть месяцев назад действительно взломали в ходе «изолированного инцидента»:
«В то время инцидент был рассмотрен сразу же после его обнаружения, и Таможенная служба приняла оперативные меры по исправлению ситуации и укреплению безопасности ИТ-системы. В настоящее время все выявленные уязвимости устранены, система работает под усиленной защитой и не подвергается риску компрометации». Таможенная служба заверяет граждан, что «инцидент, произошедший в мае, был единичным и никак не влияет на повседневную работу учреждения», — пояснили в службе.